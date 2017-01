Teinter le nombril du monde

Les Oscar, ça ressemble aux élections américaines. On souhaiterait ne pas les voir comme le nombril du monde, mais chaque pays a les yeux rivés dessus et quand ça chauffe là-bas, on s’évente ici.

Des Olympiques culturels se tiennent bon an mal an à Hollywood, où la majorité des concurrents sont citoyens du pays hôte, quand les autres s’y partagent la portion congrue.

Pas étonnant que les nominations d’un cinéaste québécois nous fassent léviter comme les chèvres de Chagall au MBAM. Un film n’est pas meilleur s’il est sélectionné ou primé chez le gros voisin, mais sa présence en lettres d’or fait fluctuer son cours comme à la Bourse et offre au maître d’oeuvre des occasions immenses de création et de diffusion.

Impossible de passer outre à son industrie cinématographique dominante, véhicule d’une façon de vivre et de penser qui déteint partout. Autant l’infiltrer par l’intérieur pour l’amadouer et la colorer, l’ouvrir, la raffiner, y briller aussi.

C’est ce que les Européens ont compris depuis belle lurette, dont les vagues de créateurs fuyant la dernière guerre (d’origine juive ou pas) étaient venues nourrir la machine californienne et participer à son âge d’or, auquel le favori de la course aux Oscar 2017, La La Land de Damien Chazelle, rend hommage aujourd’hui.

Quant au second coureur de tête, Moonlight de Barry Jenkins, touchante histoire d’ostracisme racial et d’homosexualité qui s’évite le piège d’être appuyée, il dégage des accents de Nouvelle Vague, extirpant les Oscar d’un vase clos plus rigide.

Des savoir-faire à exporter

Le Québec creuse son sillon là-bas depuis plusieurs années, mais Denis Villeneuve monte vraiment très haut avec son Arrival (L’arrivée) aux huit nominations, et non les moindres.

Ce cinéaste exporte la touche québécoise de qualité et de débrouillardise, bien en vue aussi dans le Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée, lauréat en 2014 de trois Oscar. À défaut d’Amérique, des oeuvres d’ici brillent ailleurs, comme Juste la fin du monde de Xavier Dolan, absent de la sélection finale du meilleur film en langue étrangère, mais six fois cité aux César français. Pour lui, les Oscar attendront leur heure…

L’arrivée de Villeneuve, science-fiction dont l’élégance et l’intelligence ont fait mouche, n’est américain qu’à moitié… Tourné au Québec, avec un tas de techniciens d’ici désormais en lice, il met en lumière nos savoir-faire. D’autant plus que Villeneuve n’a pas égaré sa griffe en changeant de langue et de pays producteur. Au royaume des Studios, le défi est de rester soi-même en refusant les compromis. Tant de grands cinéastes étrangers devenus riches et bronzés y sont privés de leur signature originale. Avec Prisoners, Sicario et Arrival, Villeneuve a démontré qu’il n’allait pas se laisser gober tout cru, mais pouvait imposer des choix artistiques de haute volée. Lui qui livrera la suite attendue de Blade Runner fin 2017 n’aurait pu rêver, pour se positionner parmi les cinéastes de pointe, meilleure vitrine que celle des Oscar. Et puis, la modestie a souvent meilleur goût ; la sienne est délicieuse.

Theodore Ushev, Montréalais d’origine bulgare, dont la magnifique et troublante allégorie sur fond de carpe diem, Vaysha, l’aveugle, est retenue dans la catégorie « meilleur court métrage d’animation », apporte une sensibilité tissée de double culture sur des tapis désormais plus multicolores que rouges.

Chanter avec les sirènes

Bien des pays se laissent séduire par le chant des sirènes californiennes, tout en apportant une voix à leur concert. En France, Isabelle Huppert est une héroïne nationale pour avoir remporté le Golden Globe et atterri en nomination aux Oscar. Et ce, pour un rôle si casse-gueule et ambigu de femme violée dans Elle de Paul Verhoeven que les actrices américaines avaient refusé de s’y frotter ; d’où son tournage dans l’Hexagone par un cinéaste américain d’origine néerlandaise. Quant au franco-suisse Ma vie de courgette de Claude Barras, en nomination pour l’Oscar du meilleur film d’animation, très audacieux dans son approche de la violence, de l’inceste et de la drogue auprès des jeunes en foyer d’accueil, il ouvre des voies nouvelles, là où l’Amérique traite d’habitude ces questions façon étouffoir. Bienvenu aux appels d’air !

L’extraordinaire Fuoccoamare de l’Italien Gianfranco Rosi (Ours d’or de la dernière Berlinale), en lice pour l’Oscar du meilleur long métrage documentaire, offre en pâture une double leçon d’humanisme et de cadrage, en opposant avec brio les rafiots des migrants et la vie des insulaires de Lampedusa qui les accueillent ou les voient sombrer. Ainsi les courants entre les continents se mêlent-ils.

Par-delà le repli identitaire annoncé par Donald Trump mais dénoncé par les milieux artistiques, on sent souffler sur Hollywood des vents d’ouverture et de diversité multiethnique auxquels l’Europe, mais aussi le Québec, n’est pas étrangère. Puissent-ils ensemble longtemps lui résister !