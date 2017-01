Buffet à Montmartre

Certains artistes sont, sinon oubliés, du moins placés sur la touche un bon moment avant de retrouver la faveur du public, morts ou vifs, en France comme ailleurs, jugés géniaux ou kitsch, c’est selon. Ainsi le peintre Bernard Buffet, après pinacle et traversée du désert…

Je suis montée jusqu’à Montmartre en début de semaine pour voir l’expo que le musée local lui a consacrée : Bernard Buffet, intimement. Une rétrospective plus complète se tient au Musée d’art moderne de la ville de Paris. Depuis 1958, rien de cette ampleur n’aura célébré son oeuvre polémique.

Photo: Adapg, Paris, 2016

J’aime le Musée Montmartre, parce qu’il faut grimper quelques escaliers afin d’y accéder, que la faune de l’arrondissement est unique, surtout en cette saison morte, plus bohème, moins pressée que dans le Paris d’en bas.

Il doit bien rester à Montmartre quelque chose du passé illustre, du temps de la Commune libre, puis de tous les peintres qui y ont créché en réinventant le regard, et du cabaretier Aristide Bruant aux goualantes en argot à vous passer les frissons dans le dos. On se prend à fredonner des strophes de sa chanson Rue Saint-Vincent en arpentant ses pavés près du vieux cimetière.

Bernard Buffet a vécu longtemps dans la même rue Cortot que le musée. Il avait pour voisine du trottoir d’en face la célèbre maison rose, dont on admire la représentation qu’il en traça dans une veine de douceur.

Né à Pigalle en 1928 — sa mère adorée s’appelait Blanche Colombe (ça ne s’invente pas) —, élevé à Batignolles, Buffet fut un poulbot du coin. D’ailleurs, l’expo met beaucoup l’accent sur les liens du peintre avec la Butte et ses environs.

Sous le vernis

La France est encore la France, faut pas croire. Grattez un peu le vernis de mondialisation, d’américanophilie : c’est la même société complexe, raisonneuse, intello, engagée, je-sais-tout, dandy, inquiète de perdre sa suprématie culturelle, qui pointe son nez. Hiérarchisée autant qu’hier, bien entendu.

Ainsi, par un jeu de coulisses, le petit établissement de Montmartre, malgré son label Musée de France, n’a pas accès depuis quatre ans au Paris Museum Pass, forfait préféré des visiteurs de la Ville lumière. Le 1er janvier dernier, ses dirigeants portaient plainte contre 56 musées de Paris et de l’Île-de-France (dont le Louvre, le Centre Pompidou et Versailles) et leur puissante association interMusées « pour abus de situation dominante », criant au mépris et à la discrimination.

Allez, on prend pour lui contre la tyrannie des grands de ce monde. Liberté ! Égalité ! Fraternité ! qu’ils disaient… Le Musée Montmartre est situé dans l’ancien atelier de Suzanne Valadon et de son fils Maurice Utrillo, qu’on visite au 3e. Tant d’artistes ont passé par là, même le vieux Renoir. Ses moindres recoins portent les empreintes de tous et, au jardin, les fleurs poussent malgré la neige en bravant les vagues de froid.

Côté ombre

Buffet, célèbre et riche à 30 ans, a plu aux uns pour les mêmes raisons qu’il a déplu aux autres : un style expressionniste marqué jugé standardisé par ses détracteurs, mais une puissance de trait plus difficile à imiter que la verticalité de ses formes suraiguës. Ajoutez une angoisse palpable, qui préfigurait son suicide en 1999, par asphyxie.

Alcoolique, mystique, orphelin inconsolable, brisé par l’Occupation. Ses cendres sont dispersées au pied du mont Fuji, dans un Japon qui aimait son style et devait reconnaître en lui une sorte de samouraï. Son oeuvre est un cri que le public est invité à réinterprété à la lumière de son influence et de sa figuration en porte-à-faux avec l’époque.

Photo: Adagp, Paris, 2016

On aime ou pas son univers graphique aux lignes noires tout en hauteur comme sa signature que bien des faussaires s’empressaient d’imiter, mais il frappe et secoue. Les spécialistes passent leur temps à authentifier (ou pas) les oeuvres qui semblent porter sa griffe. Un vrai ? Un faux ?

Ceux qui ne le connaissent qu’à travers ses clowns tristes, convenus, les retrouveront dans sa série sur le cirque Médrano. Je leur préfère les illustrations torturées de l’Enfer de Dante et de La voix humaine de Cocteau, sa place Pigalle presque pop, ses autoportraits aux lignes brisées et ses insectes à l’avenant, ses paysages hantés de fin de vie, en adieux au monde.

Rue Cortot à Montmartre, on redécouvre en Buffet le passage de la France à la modernité, côté ombre. Le peintre appartenait à la frange de cette jeunesse des caves et des cafés de Saint-Germain-des-Prés, beau et mystérieux, plus sauvage et efflanqué que Boris Vian et les existentialistes de l’après-guerre, mais ami de Françoise Sagan, compagnon de Pierre Bergé, le « futur » d’Yves Saint-Laurent, figure du Tout-Paris. Homosexuel affiché, il épousa en 1958 l’auteure et chanteuse Annabelle Schwob — avec Juliette Greco, une des deux grandes muses des caves — rencontrée à Saint-Tropez.

La belle allait devenir son modèle d’élection, écorchée comme lui, aimée on ne sait trop comment mais avec passion, par-delà la solitude fondamentale et le goût pour les hommes du mari. Au rez-de-chaussée, des photos d’Annabelle tapissent les murs. Plus haut, la voici peinte avec de grands yeux dans tous les costumes, comme une icône.

Buffet est notre contemporain par ses moeurs et son style, par ses thèmes aussi : figures émaciées, squelettes aux bras tendus vers un Dieu muet issu de la guerre. Andy Warhol l’admirait, Simenon le défendait, Picasso jalousait sa facilité à séduire les foules, tout en le regardant de haut. « Une nature morte de Buffet n’est morte que d’un oeil et prête à mordre », prévenait Cocteau. Il faisait jaser, people avant la lettre, prisonnier de son image de marque.

À Montmartre, on a retrouvé le temps présent : c’est une oeuvre de Buffet, maigre, répétitive et affamée, si collée à notre millénaire qu’elle le préfigure. On sort de là troublé d’avoir touché du doigt — séduit d’un oeil, irrité de l’autre — les sources de notre modernité : son vide en suspens entre un passé fermé et un avenir déjà abîmé. Toute la tristesse d’un peintre, en résumé.