Ils ont façonné Montréal en 2016

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Les cinq joueurs culturels qui ont le plus enrichi la créativité montréalaise par la vitalité et l’originalité de leurs propositions en 2016 sont connus. Sur les rangs du 32e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal qui sera remis le 30 mars on compte : Cas public, pour avoir fait rayonner l’univers de la danse pour jeune public dans le monde, Culture pour tous, pour son concert Souffles – 10 choeurs pour un chant à créer, conçu, composé et dirigé par André Pappathomas, le Festival BD de Montréal pour sa 5e édition explosive, la Galerie B-312, centre d’artistes autogéré, pour sa contribution à la rétrospective Pierre Ayot, et le Théâtre MainLine/Festival St-Ambroise Fringe de Montréal pour la première édition du Congrès mondial Fringe organisée hors d’Édimbourg.