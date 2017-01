Le Prix littéraire France-Québec 2017 dévoile sa présélection

Sept romans québécois ont pris la route vers une possible consécration jeudi avec le dévoilement de la présélection du Prix littéraire France-Québec, cuvée 2017. Le poids de la neige (La Peuplade) de Christian Guay-Poliquin, Bercer le loup (Leméac) de Rachel Leclerc, Les filles de l’Allemand (Marchand de feuilles) d’Annie-Claude Thériault, L’interrogatoire de Salim Belfakir (Druide) d’Alain Beaulieu, 117 Nord (Boréal) de Virginie Blanchette-Doucet, Autour d’elle (Cheval d’août) de Sophie Bienvenu et Sans terre (Héliotrope) de Marie-Ève Sévigny forment ce septain d’où trois finalistes vont être extraits en mars prochain et dévoilés lors du Salon du livre de Paris. L’an dernier, Anaïs Barbeau-Lavalette a remporté ce prix, décerné par les lecteurs français, pour La femme qui fuit (Marchand de feuilles).