Rire du monde

Du 16 au 25 janvier, Jean-Philippe Wauthier et ses fidèles complices de La soirée est (encore) jeune, Fred Savard, Olivier Niquet et Jean-Sébastien Girard, ainsi que Fabien Cloutier prennent d’assaut le théâtre Saint-Denis afin d’y présenter Prédictions 2017. Serge Denoncourt orchestre le tout, qui se présentera sous la forme d’un bulletin de nouvelles. Une nouvelle tradition à l’horizon ?

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

C’est le 25 janvier, à l’Olympia, que Phil Roy, bien connu pour SNL Québec, Le nouveau show et ALT, présentera son premier spectacle solo. Épaulé par Sébastien Ravary aux textes, l’attachant adulescent n’offrira rien de moins que sa vision du monde dans un spectacle qui lui ressemble.

Après trois ans de pause, Claudine Mercier effectue sa grande rentrée montréalaise le 14 février au théâtre Maisonneuve avec son cinquième spectacle solo, simplement intitulé Claudine. Comptant sur la collaboration de deux nouveaux scripteurs, Emmanuel Reichenbach et Nicolas Boisvert, et de Fabien Cloutier à la mise en scène, l’imitatrice d’exception, qui célèbre 25 ans de carrière, promet un spectacle « no bullshit » où elle traitera notamment de terrorisme, de féminisme et de nouvelles technologies.

Photo: Ranca Perrotto

Pour son quatrième spectacle, après quatre ans d’absence, Jean-Michel Anctil se la joue philosophe, alors qu’il abordera le thème du changement sous toutes ses formes. Dominic Anctil signe la mise en scène en plus de collaborer aux textes avec Simon Cohen, Pierre-Michel Tremblay et Martin Petit. La rentrée montréalaise de Jean-Michel, lancée l’été dernier pour souligner les 20 ans de carrière du père de Rateau et de Priscilla, aura lieu au Saint-Denis les 23, 24 et 25 mars.

Enfin, du 28 mars au 8 avril, Louis T. s’installe à la Cinquième salle de la Place des Arts afin d’y présenter Objectivement parlant. Celui qui décortique divers sujets d’actualité à la barre des capsules Vérités et conséquences a concocté, avec la collaboration de Michel Sigouin et de Mathieu Charlebois, un spectacle axé sur les enjeux sociaux qu’il a pu roder l’été dernier à Zoofest.