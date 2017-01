La biblio Saint-Sulpice se cherche un architecte

Le concours d’architecture, qui mènera à la restauration de l’édifice Saint-Sulpice du Quartier latin de Montréal, a été lancé ce mercredi. La demande : transformer cette patrimoniale bibliothèque (1914) en néo-biblio-labo de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L’édifice de 2900 m2 accueillera, dans sa prochaine version, une bibliothèque pour adolescents et un « laboratoire d’innovation sociale, artistique et technologique », comme l’indique le communiqué, avec espace « médialab » et un atelier de fabrication techno pour la production de prototypes. Une enveloppe de 17 millions de dollars est allouée au projet, qui devrait s’ouvrir au public en 2018-2019.