Pères et fils à réconcilier

La mort récente du psychanalyste et auteur Guy Corneau (juste après celle de sa soeur peintre Joanne) nous rappelle à quel point cet homme au regard sensible avait su mettre le doigt, en 1989, à travers son livre Père manquant, fils manqué, sur la profondeur d’un mal-être masculin.

Les femmes secouaient leurs puces depuis les années 1970 avec le féminisme, quand leurs compagnons continuaient à étouffer dans des moules périmés. Élevés la plupart du temps par des pères mutiques, accablés ou tyranniques, plusieurs se sentaient voués au grand refoulement d’émotions.

Guy Corneau savait se livrer, mettre son monde en confiance. Il aura montré des voies de libération, aidant les hommes à sortir de Mars pour rencontrer les femmes hors de Vénus en pleine stratosphère. De ce changement d’axe, timide ou pas, on voit les signes un peu partout, au cinéma, au théâtre, en littérature ; reflets de la vie.

Si aujourd’hui le septième art peut produire des satires sur des gars à l’assaut du père absent et de leurs propres fragilités intérieures, c’est preuve que des initiatives comme la sienne commencent à germer, drôles ou pas, réussies ou non.

Car le résultat craque parfois aux entournures. N’empêche…

Prenez Père fils thérapie !, sur les écrans de l’Hexagone depuis le 28 décembre. Après une première semaine de curiosité, en dixième position quand même, la comédie s’essouffle de l’autre côté de l’Atlantique et ne devrait pas s’inscrire dans la durée. Critiques tièdes ou assassines, bouche-à-oreille récalcitrant.

Émile Gaudreault avait tenu la barre du remake français de son populaire De père en flic, en coup de ricochet. Avec des acteurs du cru (Richard Berry, Jacques Gamblin entre autres) et quelques Québécois, le film, moins bien ancré que la comédie initiale, traîne en longueur malgré son beau cadre naturel.

Les remakes des comédies québécoises jouant sur des codes culturels différents, sans l’originalité du modèle, s’étiolent vite en France. Ni Un village presque parfait, sur les pas de La grande séduction, ni Fonzy, sur ceux de Starbuck, n’y avaient franchi la barre des 500 000 entrées ; seuil de l’acceptable pour les productions commerciales.

Père fils thérapie ! prenait dans cette foulée l’affiche au Québec le 6 janvier, mais conçu pour l’exportation, à l’ombre de la production originale, s’ennuyant de ses racines, ce fut le bide.

Ces groupes masculins en affrontements thérapeutiques trouvent toutefois bel et bien leur source dans les séances de ressourcement collectives initiées par Guy Corneau. Sauf que la mise en contexte cinématographique commande des ingrédients plus relevés pour séduire là comme ici.

Codes à redéfinir

Consolation pour le cinéaste, tricoté maison, le thème du film semble à peu près inusable. En juillet prochain, De père en flic 2, suite du premier volet et destinée au public québécois, devrait faire le plein de spectateurs.

Avec ses huis clos thérapeutiques de pères et de fils à couteaux tirés, en vue des grandes réconciliations masculines, Émile Gaudreault touche chez nous une corde sensible, dont Corneau aura saisi en amont l’immense portée.

La quête du père et de l’homme intérieur trouve plus d’écho ici que dans une société patriarcale au machisme assumé comme en France. Des codes de virilité chez les francophones du Québec se sont en partie émoussés par trop de défaites historiques, dont la lointaine Conquête. Bien des hommes, roses ou pas, en mal de repères, confrontés à des femmes fortes, se sont retrouvés aux premières loges pour chercher des voies nouvelles, par-delà le machisme toujours vibrant. C’est ce dont témoignent à tout le moins plusieurs de nos films.

Cette virilité mise à mal après filiation et mémoire coupées sur rituels à redéfinir était déjà le sujet d’Un zoo la nuit de Jean-Claude Lauzon en 1987, sur les traces de La bête lumineuse de Pierre Perrault.

Les longs métrages de fiction québécois sont très majoritairement réalisés par des cinéastes masculins. Or, signe d’une ère individualiste, ceux-ci ont tendance désormais à scruter leur psyché davantage que celle du sexe opposé ; d’où la prolifération d’oeuvres sur l’homme face au miroir ; fascinantes au demeurant.

Au XXIe siècle, Denys Arcand et ses Invasions barbares, Robin Aubert (À l’origine d’un cri), Louis Bélanger (Gaz bar blues, Route 132) et Rafaël Ouellet (Camion) ont exploré à leur tour la masculinité en soif de renouveau (souvent en pleine nature, sur quête identitaire et territoriale), offrant un père à mieux aimer pour aider le fils à s’accepter.

De père en flic avance ainsi sur un air de comédie en terre balisée.

Chaque société occidentale tient son rythme en matière de rôles sexuels à redéfinir entre reculs et percées. D’autres pères manquants et fils manqués se fraient des chemins originaux ailleurs au cinéma, selon les crispations et les exigences de leur culture donnée. Le Québec aura du moins mis en lumière avant bien d’autres, sur gags ou pas, une quête masculine en urgent besoin d’être nommée.