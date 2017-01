Le certificat de décès de Debbie Reynolds confirme l’AVC

Los Angeles — Debbie Reynolds est morte à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) tandis que sa fille, Carrie Fisher, a succombé à un arrêt cardiaque, selon l’information indiquée sur leur certificat de décès. Le département de la santé publique du comté de Los Angeles a délivré le certificat de décès de Debbie Reynolds au nom de Mary Frances Reynolds. Comme cause du décès, on indique « hémorragie intracérébrale », un type d’AVC causé par un saignement dans le cerveau plutôt que celui, plus commun, provoqué par un caillot. Le certificat ajoute l’hypertension artérielle comme cause initiale. Debbie Reynolds est morte le 28 décembre, à l’âge de 84 ans, au centre médical Cedars-Sinai, lit-on sur le certificat.