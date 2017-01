Golden Globes 2017: suivez notre couverture en direct

Succédant au corrosif Ricky Gervais, le sympathique Jimmy Fallon sera à la barre de la 74e cérémonie des Golden Globes. L’animateur laissera-t-il son enthousiasme de groupie au vestiaire ? Saura-t-il égratigner Donald Trump ou le décoiffera-t-il gentiment comme lors du passage au Tonight Show du président désigné en septembre dernier ?



Au cours de cette soirée, où les membres de la Hollywood Foreign Press Association saluent la crème du grand et du petit écrans, seront distribués 14 prix dans la section cinéma et 11 prix dans la section télévision.

Du côté du cinéma, Pour l’amour d’Hollywood (La La Land) de Damien Chazelle domine la course avec sept mises en nomination : Meilleur film (comédie ou comédie musicale) ; Meilleure actrice (comédie ou comédie musicale) pour Emma Stone ; Meilleur acteur (comédie ou comédie musicale) pour Ryan Gosling ; Meilleur réalisateur, Meilleur scénario ; Meilleure bande originale ; et Meilleure chanson (City of Stars, de Justin Hurwitz).

Moonlight : Histoire d’une vie, de Barry Jenkins, suit avec six mises en nomination : Meilleur film (Drame) ; Meilleure actrice de soutien pour Naomie Harris ; Meilleur acteur de soutien pour Mahershala Ali ; Meilleur réalisateur, Meilleur scénario ; et Meilleure bande originale pour Nicholas Brittell.

Arrive ensuite Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan, avec cinq mises en nomination : Meilleur film (Drame) ; Meilleur acteur (Drame) pour Casey Affleck ; Meilleure actrice de soutien pour Michelle Williams ; Meilleur réalisateur ; et Meilleur scénario. Mentionnons qu’au cours des derniers jours, la réputation d’Affleck a été ternie alors qu’ont refait surface des accusations de harcèlement sexuel survenu en 2010 durant le tournage de son docu-fiction sur Joaquin Phoenix, I’m Still Here.

Pour leur part, Lion, de Garth Davis, et Florence Foster Jenkins, de Stephen Frears, ont récolté chacun quatre mises en nomination. Figurant dans la course du prix de la meilleure actrice (comédie ou comédie musicale) pour son rôle dans Florence Foster Jenkins, Meryl Streep recevra le prix Cecil B. DeMille pour l’ensemble de son éblouissante carrière. Rappelons que l’actrice compte déjà 5 statuettes et 29 mises en nomination aux Golden Globes.



Le meilleur de la télé

Du côté de la télévision, The People v. O. J. Simpson : American Crime Story se retrouve en tête du peloton avec cinq mises en nomination. Suivent de près les séries The Night Manager, avec quatre mises en nomination, ainsi que Black-ish, The Crown, The Night Of, This is Us et Westworld avec trois mises en nomination chacune.

Notons que Mozart in the Jungle et Mr. Robot, qui avaient récolté deux prix l’an dernier, se démarquent respectivement dans trois et deux catégories. Gagnants du prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur (comédie ou comédie musicale) l’an dernier, Rachel Bloom et Gael Garcia Bernal sont de nouveau dans la course pour leur rôle dans Crazy Ex-Girlfriend et Mozart in the Jungle. Christian Slater pourrait aussi décrocher de nouveau le prix du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans Mr. Robot.