Debbie Reynolds et Carrie Fisher honorées

New York — Les théâtres de la célèbre avenue Broadway, à New York, ont tamisé leurs lumières, vendredi soir, pour honorer la mémoire de l’actrice Debbie Reynolds et celle de sa fille, l’actrice et écrivaine Carrie Fisher, qui sont décédées il y a une semaine. La Broadway League a annoncé que les lumières ont été tamisées pendant une minute, à 19 h 45. Reynolds et Fisher ont fait leurs débuts sur Broadway en 1973 dans la comédie musicale Irene, qui avait valu une nomination à Debbie Reynolds aux Tony Awards. Debbie Reynolds avait aussi tenu un rôle dans la pièce Woman of the Year et dans la revue musicale Debbie. Carrie Fisher avait quant à elle présenté son spectacle solo, Wishful Drinking, sur Broadway, en plus d’avoir participé aux pièces Agnes of God et Censored Scenes From King Kong.