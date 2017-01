Le chansonnier québécois Hervé Brousseau est mort à l’âge de 79 ans

Le chansonnier, comédien et réalisateur québécois Hervé Brousseau n’est plus. Aux prises avec le cancer du pancréas, il est mort mercredi à l’âge de 79 ans. Hervé Brousseau avait écrit des chansons qui ont marché très fort à la fin des années 1950 et dans la première moitié des années 1960. On lui doit notamment des titres comme Rêve et conquête, Mon patin et Au bassin Louise. Sa composition Rêve et conquête avait notamment été choisie comme chant officiel d’une semaine étudiante en 1961. Hervé Brousseau avait également contribué à la création du groupe Les Bozos avec d’autres artistes, dont Claude Léveillée, Jean-Pierre Ferland, Jacques Blanchet et Clémence DesRochers. Ce groupe s’était produit en 1959 dans l’une des premières boîtes à chansons de Montréal. Il avait quitté la chanson en 1967 pour devenir scripteur, scénariste et réalisateur à la télévision.