L’animatrice Megyn Kelly quitte Fox News pour NBC News

Photo: Chris Pizzello / Invision / Associated Press

New York — L’animatrice vedette du réseau Fox News Megyn Kelly, dont les douze années passées à cette chaîne de télévision ont été marquées par des bouleversements et par les attaques personnelles qu’elle a reçues — notamment de Donald Trump — durant la dernière présidentielle américaine, passe au réseau NBC. Le départ de Mme Kelly de Fox News privera la chaîne télévisée de sa deuxième tête d’affiche attirant le plus d’auditeurs, tout juste derrière Bill O’Reilly. Son contrat avec Fox News devait arriver à échéance cet été.