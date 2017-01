Le film «Pays» de Chloé Robichaud à Palm Springs et Rotterdam

Le second long métrage de la réalisatrice Chloé Robichaud (Sarah préfère la course, Chef de meute) a été sélectionné aux prestigieux festivals de Palm Springs (États-Unis) dans la catégorie New Voices, New Visions ainsi qu’à celui de Rotterdam (Pays-Bas) dans la catégorie Bright Future. Déjà présenté dans plusieurs pays en Europe (Espagne, Estonie et Angleterre), au TIFF et en première québécoise à Québec, Pays propose le portrait de trois femmes de pouvoir.