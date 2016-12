La chasse-galerie: un fait d’hiver

L’auteur et politicien Honoré Beaugrand écrivit dans l’avant-propos de son célèbre conte avoir « rencontré plus d’un vieux voyageur qui affirmait avoir vu voguer dans l’air des canots d’écorce remplis de possédés s’en allant voir leurs blondes sous l’égide de Belzébuth ». Or, les notes d’un certain Horace Gariépy suggèrent que ce que l’on tenait pour mythe pourrait bien avoir été réalité. La découverte d’un journal mystérieux sous les décombres d’une ancienne église de la région de l’Outaouais jette en effet un éclairage inédit sur la légende de la chasse-galerie popularisée par Honoré Beaugrand à la fin du XIXe siècle. Le Devoir a obtenu copie de quelques extraits qu’il publie rassemblés ici.

Le 1er janvier 1859 —La nuit a craché son encre. La nouvelle année débute à peine. Debout au milieu de la cambuse, noueux comme un frêne, Joe le cook surveille sa marmite de mélasse accrochée au-dessus de l’âtre rougeoyant, alerte malgré la quantité de jamaïque qu’il a bue.

La pipe fumante, les gars écoutent Joe avec attention. Chaque année, il conte la même histoire. Il l’a en tout cas contée les quatre veillées du jour de l’An que j’ai passées dans les chantiers des Ross. À voir l’air des plus vieux, pas de doute qu’ils l’ont déjà entendue plusieurs fois aussi. Mais ils en redemandent et Joe leur en redonne.

J’aimerais être capable de raconter comme lui. J’aime à lire. J’aime à écrire. Mais je n’ai aucune imagination. Mon rêve : publier un grand roman d’aventures, comme ceux d’Alexandre Dumas.

En attendant, j’écris dans mon journal. Chaque fois que j’y replace le marque-page orné d’une représentation de saint Luc, patron des artistes, j’ai une pensée pour ma pauvre mère. Elle me l’a offert avant de s’en retourner auprès de mon père, là-haut. Des vies dures, écourtées. Anonymes.

Ma manie d’écrire fait rire les gars, mais je suis un gros travaillant et ils me sacrent la paix.

2 janvier 1859 — Je dois être fou, mais je n’ai rien à perdre. À force d’écouter Joe le cook ressasser son odyssée surnaturelle d’autrefois, je me suis dit… Je me suis dit que, moi aussi, j’allais invoquer le Diable. Du moment qu’il ne me demande pas mon âme en échange de mon souhait, je suis prêt à tout.

Je veux que le nom d’Horace Gariépy soit connu.

3 janvier 1859 — Doux Jésus ! Je l’ai vu ! Quand le concert des ronflements s’est élevé dans le campement, je suis sorti dans le froid. J’ai suivi la trail jusqu’au bord de la rivière gelée. Et je l’ai appelé.

Dans un rond d’eau claire, j’ai surpris mon reflet. Rien ne se passait. Paré à rebrousser chemin, j’ai soudain constaté que mon reflet me jaugeait, une lueur malicieuse dans les yeux. Quand il m’a parlé, j’ai cru que j’allais perdre connaissance.

J’ai expliqué à mon double mes desseins romanesques avec précipitation, exalté que j’étais. Qu’écrire n’était pas un problème mais que l’imagination, si.

Satan, car c’était lui, m’a promis qu’au matin, l’inspiration m’aurait visité. En échange, je devais promettre de ne jamais parler à quiconque de ma rencontre avec lui. Que même si ses pouvoirs étaient connus de quelques-uns, comme Joe le cook, rares étaient ceux à qui il était apparu en personne.

« La plus belle de mes ruses est d’avoir convaincu l’humanité que je n’existe pas », qu’il m’a murmuré en me faisant un clin d’oeil.

Là où se trouvait mon reflet, je n’ai plus vu que les miroitements de la lune.

4 janvier 1859 — Je tiens mon intrigue ! Je l’avais sous le nez ! La vie sur le chantier, Tit-Paul Durand qui a failli se noyer en octobre en dravant, les chants d’amour qui montent dans le coeur des gars quand vient février… L’aventure, la romance : tout est là.

Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ?

«Ma source d’inspiration? Vous n’allez jamais me croire! Ou alors vous» serez terrifiée. Horace Gariépy à Lucie Ferron

18 janvier 1859 — Une éditrice de Montréal, une Mme Ferron, veut me rencontrer dès que je sortirai du bois. Je lui ai envoyé trois chapitres et ça lui a plu, affirme-t-elle dans sa lettre.

Le roman coule de moi, par les soirs, par les nuits.

Je ferme les yeux et je m’imagine le tenant entre mes mains, sa reliure de cuir si noble.

Maman serait fière.

21 février 1859 — Qu’ai-je fait ? Qu’ai-je fait ! J’étais si heureux… Jamais je n’avais mis les pieds dans un hôtel aussi chic. Salon privé, amuse-gueule, du vin. Pas de la bière rance, non. Du vrai bon vin importé de France. C’était comme si mon verre ne se vidait jamais.

Et j’ai bu, trop bu.

Mon éditrice s’est avérée être une jeune femme, Lucie de son prénom. Ça m’a surpris. Elle était magnifique et d’une vivacité incroyable. Ça, ça m’a plu.

Elle était avide de m’entendre sur mes auteurs favoris, sur mes sources d’inspiration. Peut-être était-ce son expression admirative, peut-être étaient-ce ses lèvres du même rubis que la robe du vin…

« Ma source d’inspiration ? Vous n’allez jamais me croire ! Ou alors vous serez terrifiée… », que je lui ai laissé entendre, fanfaron.

Et ma langue s’est déliée, trop déliée.

Dès que j’ai mentionné ma rencontre avec Lucifer sur la rive enneigée, j’ai vu son regard changer, à Lucie Ferron.

Dans ses yeux, j’ai reconnu cette lueur malicieuse…

J’ai su que j’étais perdu.

« Personne ne lira ton roman. Et personne ne se souviendra de toi », m’a-t-elle susurré en poussant vers moi le portefeuille de maroquin qui contenait les trois premiers chapitres.

Je l’ai ouvert et j’ai vu avec horreur l’encre s’estomper jusqu’à ce que les mots, mes mots, disparaissent. Puis j’ai sorti de ma besace le reste de mon manuscrit. Des pages blanches. Que des pages blanches.

23 février (ou le 24 ?) 1859 — J’ai voulu recommencer mon roman, mais l’encre disparaît dès qu’elle touche le papier.

J’arrive à écrire mes pensées dans mon journal, mon journal protégé par saint Luc, mais pas l’intrigue de mon roman.

C’était une si bonne idée.

C’était ma seule idée.

3 novembre 1859 — Je suis arrivé au camp mais personne ne m’a reconnu : certains sont pourtant mes amis depuis quatre hivers. Ils m’ont chassé.

Avril ou mai 1884 — J’ai peine à me remémorer la date de mon arrivée à Montréal. Aujourd’hui, ça m’a frappé : je ne m’en souvenais plus. J’ai feuilleté mon journal, en vain. Je n’y écris plus guère. À une époque, j’en remplissais un par saison. Celui-là, je pense que je ne le finirai même pas.

Les temps sont durs. Les quêteux comme moi sont ici légion.

Je subsiste grâce à la charité des bonnes âmes dont je croise la route. Il y en a un, un jeune journaliste très élégant, qui s’est arrêté pour jaser alors que je reprenais mon souffle, assis sur les marches de l’hôtel de ville. Il s’est montré intéressé par mon passé sur les chantiers, par l’histoire de Joe le cook. Il m’a invité à partager sa table dans un restaurant, à côté.

La mine qu’ont faite les clients en me voyant prendre place vêtu de mes guenilles !

J’ai essayé de rassembler mes esprits pour faire un récit à peu près sensé. Mon interlocuteur a paru content.

« D’autres, comme vous, m’ont parlé des coureurs de chasse-galerie. Ça vous ennuierait que je m’inspire de cette histoire pour un conte ? » qu’il m’a demandé.

« Pensez-vous ! » que je lui ai répondu, ravi d’avoir pu l’inspirer, quoiqu’un brin attristé par cette cruelle ironie du sort.

Je me suis toutefois gardé de lui confier que, contrairement à ces « autres », j’avais, moi, été en présence de Belzébuth deux fois plutôt qu’une.

Pour le salut de mon âme, j’ai appris à tenir ma langue.

Mon bienfaiteur m’a dit qu’il comptait devenir maire de la métropole. Il y arrivera sûrement.

Comme je voudrais avoir compris plus tôt qu’il n’est point nécessaire de s’en remettre au Malin pour accomplir de grandes choses…

Automne 1900 — Aujourd’hui, j’ai entendu un passant dire à sa fiancée qu’on entrait dans une ère de progrès et que la vie serait désormais plus facile pour tout le monde. J’ai souri par-devers moi, parce que je suis à présent assez âgé pour avoir entendu ce genre de paroles là une couple de fois.

Je m’ennuie de chez-nous. Je m’ennuie de la forêt, en haut de la Gatineau.

Hiver 1902 — Enfin de retour dans la région qui m’a vu naître… La route a été longue.

Fatigué, si fatigué… Je sens que bientôt la vie va quitter mes vieux os. Avant le soir, j’irai cacher mon journal dans l’église du village. Sur une terre consacrée, il sera en sûreté.

Ce n’est pas un grand roman, mais c’est une trace de mon passage ici bas.

Une trace, oui…

Et peut-être qu’un jour quelqu’un se souviendra d’Horace Gariépy.



Note : ceci est une fiction hommage pour le Nouvel An.