L'actrice Debbie Reynolds, mère de Carrie Fisher, est décédée

Los Angeles — La grande actrice d’Hollywood Debbie Reynolds est décédée mercredi, à 84 ans, a annoncé son fils. Sa mort survient au lendemain du décès de sa fille Carrie Fisher, célèbre princesse Leia de Star Wars.

"She wanted to be with Carrie," Debbie Reynolds' son tells me. — Stuart Oldham (@s_oldham) 29 décembre 2016

Connue notamment pour son rôle dans la comédie musicale Chantons sous la pluie, Debbie Reynolds avait été hospitalisée d’urgence plus tôt mercredi à Los Angeles, après avoir eu une attaque, avait annoncé plusieurs médias américains.« Elle est maintenant avec Carrie et nous avons tous le coeur brisé », a déclaré son fils Todd Fisher du Centre médical Cedars-Sinai, où sa mère avait été emmenée plus tôt mercredi. Il a dit que le stress de la mort de sa soeur avait été beaucoup trop dur pour sa mère.«Elle voulait être avec Carrie», avait-il confié plus tôt au rédacteur en chef de Variety, Stuart Oldham.

C’est au domicile de Todd Fisher, à Beverly Hills, que les services d’urgence avaient été appelés peu après 13h00 (21h00 GMT), avait indiqué une porte-parole des pompiers de Los Angeles à l’AFP.

La porte-parole n’avait toutefois pas confirmé s’ils avaient secouru l’actrice de 84 ans, se contentant d’expliquer qu’une « patiente adulte se trouvant dans un état entre bon et grave » avait été transportée jusqu’à l’hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles.

Bouleversée

Debbie Reynolds vient d’« avoir une urgence médicale, dont on nous dit qu’il pourrait s’agir d’une attaque », avait pour sa part annoncé le site people TMZ, auteurs de plusieurs scoops, dont l’annonce de la mort de Prince.

TMZ ajoutait que l’actrice avait été bouleversée par le décès de sa fille Carrie Fisher mardi à Los Angeles, des suites d’une crise cardiaque, à seulement 60 ans.

Debbie Reynolds avait posté sur Facebook un bref message mardi. « Merci à tous ceux qui ont su embrasser les dons et les talents de ma fille géniale et adorée. Je vous suis reconnaissante pour vos pensées et vos prières qui vont désormais la guider vers sa prochaine étape », signé : « la maman de Carrie ».





Citant des sources familiales anonymes, TMZ assure que Debbie Reynolds s’était rendue au domicile de son fils pour discuter de l’enterrement de Carrie Fisher.



Star hollywoodienne

Debbie Reynolds a joué avec Gene Kelly dans le célèbre film Singin’in the Rain (Chantons sous la pluie) et avait été mise en nomination pour un Oscar pour son rôle-titre dans la comédie musicale The Unsinkable Molly Brown (La Reine du Colorado) en 1964. Elle avait aussi été nommée pour un prix Tony en 1973 pour sa performance dans la pièce de Broadway Irene.



L'actrice a eu deux enfants, dont Carrie Fisher, avec le chanteur de charme maintenant décédé Eddie Fisher, qui l’a quittée pour Elizabeth Taylor.



Au cours d’une entrevue accordée en novembre à l’émission «Fresh Air» du réseau radio NPR, Carrie Fisher a parlé de son admiration pour sa mère, qui avait récemment eu des problèmes de santé.



« Elle est une femme incroyablement puissante et je l’admire énormément », avait dit Carrie Fisher. « Il y a peu de femmes de sa génération qui ont travaillé de cette manière, qui ont gardé leur carrière toute leur vie, tout en élevant des enfants, qui ont eu de terribles relations, perdu tout leur argent, avant de le récupérer à nouveau. Je veux dire, elle a eu une vie incroyable, et elle suscite l’admiration ».