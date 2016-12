Stones, le monde est Stones

Chaque portion de cette rétrospective, dont les flamboyants costumes de scène (plus de 70), répète à sa manière que, contrairement à un certain adage, le rock’n’roll, ce n’est pas juste du rock’n’roll.

Sur une table bancale : des bouchons de bière, des assiettes constellées de mégots et de restes de nourriture en putréfaction, ainsi que plusieurs autres corps morts d’origine non identifiée. Dans l’évier : de la vaisselle sale, de la vaisselle sale et encore de la vaisselle sale. Très sale. Une poubelle, juste à côté, semble sur le point de vomir son contenu par terre.

Sommes-nous dans le logis d’une souillonne bande de cégépiens qui auraient un peu trop arrosé leur fin de session la veille ? Même pas !

Bienvenue au coeur de la crasseuse garçonnière qu’ont partagée pendant 13 mois, en 1962 et 1963, Mick Jagger, Brian Jones et Keith Richards. « Ils étaient les pires salauds au monde. Ils ne ramassaient jamais rien », se rappelle au sujet du 102 Edith Grove de Londres le plus aristocrate des batteurs, Charlie Watts, qui osait parfois passer la nuit dans ce décor d’une patine digne d’une toile de Courbet, reconstitué par l’exposition Exhibitionism, présentement à l’affiche à New York.

Après la muséification du rock, assisterions-nous à sa grévinisation ? Peut-être, mais pas forcément pour le pire. L’idée en apparence tout à fait grotesque — recréer l’appartement de jeunesse de mythes vivants — tient moins ici de l’entreprise de fétichisation que d’un désir de jeter (très efficacement) les bases d’un récit.

Avant que Mick Jagger ne devienne cet élégant homme du monde et que Keith Richards ne se transforme en laboratoire toxicologique ambulant, les colocataires n’étaient que de jeunes Anglais complètement obnubilés par le blues de Howlin' Wolf et de Muddy Waters, insiste la commissaire Ileen Gallagher. Complètement obnubilés au point d’oublier de passer le balai et de ramasser leurs ordures.

Artisanat rock’n’roll

Sans complètement éviter la redite, Exhibitionism et ses 500 artefacts (instruments, vêtements, maquettes) parviennent à rafraîchir le discours autour des Stones, surtout lorsqu’ils mettent en lumière les studieux artisans qu’ont été dès le départ les Glimmers Twins.

On les savait acharnés en matière d’hédonisme, peut-être un peu moins en matière de travail. Leur succès monstre apparaît ainsi comme le fruit d’une étude jamais interrompue des codes de la musique populaire — blues, folk et country — ainsi que d’une foi inentamable dans les pouvoirs du rock.

La réplique des Olympic Studios occupant une des salles principales raconte quant à elle le rapport au temps particulièrement singulier que préconisent les Stones au moment de mettre en boîte un album. Réunis dans l’aquarium, les cinq musiciens (aujourd’hui quatre) cherchent sans compromis le moment parfait, une quête tenant autant de la chasse que de la patience monastique.

« Ils peuvent jouer au snooker pendant trois heures, commander à manger, regarder un combat de boxe, puis décider que c’est là que ça se passe », explique leur réalisateur depuis les années 1990, Don Was.

Ébahissement total devant les petites consoles permettant au visiteur de devenir technicien de son et de détacher chacune des pistes de plusieurs chansons. Le piano exaltant et vivifiant de Ian Stewart dans Rocks Off, la guitare excentrique et sauvage de Ron Wood dans Start Me Up, la ligne de basse essentielle de Bill Wyman dans Miss You surgissent des écouteurs comme autant de clés d’une oeuvre aux envoûtements à ce jour encore mystérieux.

Les pistes isolées fascinent pourtant moins au final en ce qu’elles exposent du jeu de chacun qu’en ce qu’elles révèlent de la puissante alchimie de ces bonshommes-là, lorsque réunis.

L’iconographie du groupe, le design de ses pochettes soigneusement supervisé par Mick et Charlie, la conception des scènes herculéennes qui deviendront obligatoires à partir de la tournée Steel Wheels en 1989, les portraits polychromes de Mick imaginés par Andy Warhol, les flamboyants costumes de scène (plus de 70) : chaque portion de cette enivrante rétrospective répète à sa manière que, contrairement à ce que veut un certain adage, le rock’n’roll, ce n’est pas juste du rock’n’roll.