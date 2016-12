Corneau injustement snobée par le Québec

J’ai connu Joanne Corneau lorsque nous vivions nos premiers instants de création dans nos ateliers respectifs, il y a de cela 35 années. Déjà, la peinture était sa raison d’être et son but était de la partager avec le monde entier. Il n’y avait pas de frontière pour elle.

Johanne partageait le succès des autres avec autant d’enthousiasme que le sien. Généreuse et passionnée. Une artiste à part. Déjà, Johanne dessinait et peignait le corps et le visage humain avec fougue et sensualité.

Elle vivait en osmose avec ses personnages. Ses premières expos furent remarquées et son public était ému par ces personnages si percutants. Beaucoup, ses admirateurs et bientôt les gens de partout étaient émus et se retrouvaient dans ces gestes fougueux et presque vivants. On la confondait facilement avec ses oeuvres, dans lesquelles elle projetait une force inouïe. Sa peinture était son image. Ses admirateurs l’adoraient, elle devint presque une idole.

Mais le monde de l’art du Québec n’avait rien à foutre d’une oeuvre de sensibilité, de sexualité et souvent de vulgarité qui rejoignait tant d’amateurs. On aimait mieux la merde d’éléphant de Damien Hirst qui était plus « songée ». Une oeuvre d’art devait s’adresser à l’intellect et non aux émotions. L’artiste devait être référentiel, s’appuyer sur un concept à des lieues de l’émotion pure.

Oui, l’émotion et la recherche de la beauté n’ont rien à foutre dans le monde aseptisé de l’art au Québec. L’émotion et l’art, une notion sans intérêt et d’un autre siècle. De voir une artiste comme Corneau réussir à créer un engouement aussi fort chez les amateurs d’art à travers le monde était suspicieux et surtout pas digne de mention. Mais l’art n’est pas qu’une orientation, un seul concept. L’art est aussi entre autres une émotion qui a pour but la communication, sinon quelle inutilité !

Oui, le monde de l’art du Québec devrait sincèrement réfléchir devant trente années d’un jugement aussi biaisé et teinté de snobisme.