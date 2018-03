Québec allonge des millions pour l’OSM et BAnQ

Est-ce un avant-goût de ce que le prochain budget provincial réservera à la culture ? Le gouvernement Couillard bonifie de plus de 15 % l’aide qu’il versera annuellement à l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) pour les cinq prochaines années… cela sans raison particulière.

Une décision similaire touche Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), qui a appris mardi qu’elle touchera 2,8 millions pour « poursuivre sa mission », sans plus de précisions.

La ministre de la Culture, Marie Montpetit, a dévoilé avant un concert de l’OSM, jeudi, que ce dernier touchera 7,5 millions sur cinq ans, une somme particulièrement généreuse selon les standards culturels.

L’OSM, qui tire 36 % de ses revenus des subventions (contre 27 % pour les Violons du Roy et l’Orchestre métropolitain), pourra répartir les nouveaux millions « non pas également sur cinq ans, mais plutôt graduellement » — au gré des besoins —, indiquait lundi Pascale Ouimet, porte-parole de l’Orchestre.

Cette subvention de Québec s’ajoute aux 8,8 millions que le gouvernement québécois verse déjà à l’OSM en différentes subventions. C’est donc dire que, pour les cinq prochaines années, Québec bonifie son aide annuelle moyenne de 17 %. Outre Québec (79 % des revenus de subventions), l’OSM touche aussi de l’argent du fédéral (16 %) et de la Ville de Montréal (5 %).

Poursuivre la mission

D’où vient cet argent ? Au cabinet de Mme Montpetit, on faisait valoir mardi que la « bonne performance de l’économie du Québec » accorde au gouvernement des « revenus additionnels qui permettent de dégager certaines marges de manoeuvre ». On précise que « le budget qui sera déposé mardi et le dépôt prochain de la politique culturelle seront l’occasion de dévoiler d’autres actions afin de soutenir » le milieu culturel. « D’autres annonces sont à venir », soutient l’attaché de presse de la ministre.

Dans le communiqué annonçant la subvention la semaine dernière, la ministre faisait valoir que « l’aide financière permettra à l’OSM de poursuivre la production, la diffusion et la valorisation de la musique symphonique ».

Le président du conseil d’administration de l’OSM, Lucien Bouchard, indiquait pour sa part que « ce soutien financier aidera l’OSM à maintenir sa place parmi les grands ensembles de musique classique en Amérique de Nord ». M. Bouchard précisait que l’argent permettra à l’OSM de « rendre la musique classique encore plus accessible, notamment grâce à ses initiatives communautaires et à ses programmes éducatifs ».

En 2016-2017, l’OSM a donné 157 concerts et récitals qui ont rejoint un total de 385 000 spectateurs (dont près de la moitié lors de concerts et d’événements gratuits). L’Orchestre cherche actuellement un remplaçant à son directeur musical, Kent Nagano, qui quittera ses fonctions en 2020.

Mis en ligne lundi, le rapport annuel 2016-2017 de l’OSM fait état de revenus totaux de 31,2 millions. Sur une base annuelle, la nouvelle aide de Québec représente un ajout de près de 5 % au budget de l’OSM. L’Orchestre dit ne pas avoir de dette, mais un actif net déficitaire de près d’un demi-million.