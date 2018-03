Les 20 ans du Metropolis Bleu

Photo: Getty Images

Du 20 au 29 avril, le 20e Festival littéraire Metropolis Bleu se déploiera en trois thèmes : « Peur et noirceur », avec entre autres les auteurs Philippe Jaenada, Patrick Senécal, Lola Lafon et Lluís-Anton Baulenas ; « Ciels du nord », mettant en lumière les écrivains de cette région de l’Europe, comme Ulrikka S. Gernes, Torkil Damhaug et Morten Stroksnes; et « Matière grise », où le vieillissement sera pensé par Chantal Thomas, Yvon Rivard et Daniel Mendelsohn. La programmation Azul, en espagnol et en portugais, revient, comme la série de six prix du festival.