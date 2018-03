Les flâneurs

Cri de guerre au Quat'Sous'

Il y a quelque chose de jouissif au spectacle de ces 11 adolescentes, toutes non professionnelles, aux talents divers mais à l’énergie communicative qui jouent à hauteur de leur âge au théâtre de Quat’Sous. Cette production du PÀP adaptée par Geneviève Pettersen d’après son roman La déesse des mouches à feu, mise en scène par Alix Dufresne et Patrice Dubois, est un cri de guerre. Celui de toutes jeunes filles qui jouent à brûler leur vie, jurent, se chamaillent, s’aiment, se droguent, se désespèrent du monde et l’étreignent parfois. Elles sont impossibles et délicieuses, nous séduisent, nous emportent. La mort rôde et la vie éclate partout.