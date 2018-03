Les flâneurs

Sous les mots de Gabrielle Roy

Seule sur les planches du TNM à travers une mise en scène d’Olivier Kemeid, Marie-Thérèse Fortin sert ce magnifique texte-fleuve tiré de La détresse et l’enchantement de Gabrielle Roy, avec passages de Ces enfants de ma vie et de La route d’Altamont. À voir pour la sensibilité de l’écrivaine d’origine manitobaine et la prouesse de comédienne qui s’est mis autant de mots en bouche sur moments forts et quelques langueurs. Ce monologue invite par ailleurs à redécouvrir en librairie le célèbre ouvrage posthume de 1984. Entre l’incipit : « Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j’étais, dans mon pays, d’une espèce destinée à être traitée en inférieure ? » et la dernière phrase : « Pourtant l’oiseau, de très bonne heure, à ce qu’il semble, connaît déjà son chant », tant de détresse et tous ces enchantements… Au TNM, jusqu’au 10 mars.