Les oeuvres de Balkrishna Doshi en photos

4 Le studio d’architecture Sangath, Ahmedabad, Inde, 1980. | «Sangath fusionne des images et des associations de styles de vie indiens. Les souvenirs des lieux visités s’entrechoquent, évoquant et reliant des épisodes oubliés. Sangath est une école en cours où l’on apprend, désapprend et réapprend. Il est devenu un sanctuaire de la culture, de l’art et du développement durable où l’accent est mis sur la recherche, les installations institutionnelles et la durabilité maximale.» Sur la photo: Sangath avec ses marches d’amphithéâtre couvertes de verdure de l’amphithéâtre menant à l’entrée. Courtoisie / The Pritzker Architecture Prize / Vastushilpa Foundation