Les flâneurs

Les insomniaques s’amusent

Elle s’amorce ce samedi 3 mars à 21 h et se conclut le lendemain sur le coup d’une heure du matin. On parle ici de la Nuit blanche à la Grande Bibliothèque, qui propose une union entre poésie et art contemporain. Le programme est varié, avec laboratoires de poésie, collages, performances et « remix » de vers célèbres, cette dernière activité relayée sur Twitter, car on est de son temps. Au micro se succéderont Moe Clark, Alexis O’Hara, Marie-Paule Grimaldi et Laurie Bédard. Cela, tandis qu’aura cours l’exposition Éclats de mémoire signée Sébastien Cliche, Moridja Kitenge Banza et Marc-Antoine K. Phaneuf.