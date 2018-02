Michelle Obama publiera ses mémoires

Photo: Charles Rex Arbogast La Presse canadienne

New York — Les mémoires de Michelle Obama, l’un des livres les plus fortement attendus des dernières années, seront en vente à partir du 13 novembre. L’ancienne première dame a écrit dimanche sur Twitter que le livre, qui sortira une semaine après les élections de mi-mandat 2018, s’intitulera Becoming. Michelle Obama a déclaré par communiqué que la rédaction de Becoming avait été une « expérience profondément personnelle », lui ayant permis pour la première fois de réfléchir franchement à une « trajectoire de vie inattendue ». Le livre sera publié simultanément en 24 langues. Elle-même et son mari, l’ancien président Barack Obama, ont conclu l’an dernier un accord conjoint avec l’entreprise Penguin Random pour leurs ouvrages respectifs. La valeur de l’entente serait grandement supérieure à 30 millions de dollars.