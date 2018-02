«Coups de coeur»: un cocktail de cirque varié pour Montréal en lumière

C’est un retour à l’a b c du cirque que propose la Tohu ces prochains jours dans le cadre de Montréal en lumière. Ses Coups de cœur, servis en version gala, ouvrent une fenêtre sur les disciplines classiques de la piste, une occasion choisie pour les non-initiés de se mouiller aux arts du cirque.



La sélection de numéros présentés regroupe des artistes provenant de plusieurs pays, avec une attention portée aux artistes qui ont fait leur marque dans des troupes québécoises, dont le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize, les Sept doigts et Flip Fabrique.



Le décor futuriste aux accents galactiques, ponctué d’envolées disco et d’un DJ logé dans un ovni, donne un ton décalé à ce cabaret où les numéros sont présentés pêle-mêle, sous la houlette caustique du maître de cérémonie, Sébastien Soldevilla, de la troupe des 7 doigts.



Il est toujours difficile de créer un tout avec un tel concentré de numéros épars, provenant de pays, de cultures et d’artistes fondamentalement différents. Le metteur en scène, Fernand Rainville, a assurément fait le pari de la diversité, en amalgamant des prestations ultratraditionnelles à d’autres plus audacieuses.



On découvre notamment dans ce cocktail deux jeunes finissants de l’École nationale de cirque, l’un dans un numéro de fil de fer, Brin Schoellkopf (22 au 25 février), et la jeune Mizuki Shinagawa (1er au 3 mars), explosive dans un numéro de tissu aérien rythmé par le tonnerre des tambours japonais.



Si les incursions au trapèze fixe du duo américain Transcend, les contorsions inouïes des sœurs Ganbaatar venues de Mongolie et l’envolée au cerceau aérien de Marie-Ève Bisson, artiste au Cirque du Soleil depuis 20 ans, donnent la mesure de disciplines parfaitement maîtrisées mais plus traditionnelles, quelques numéros tentent des échappées du côté du cirque contemporain.



On retient notamment du lot le duo de main à main de Julius et César du Cirque Éloize (ce sont leurs vrais noms !), touchants de sensibilité et d’adresse dans un tandem de deux hommes. Jonathan Morin fait quant à lui découvrir la roue croisée, un appareil de son cru — inspiré de la roue Cyr — avec lequel il a remporté le bronze au Festival du cirque de Montecarlo. Hugo Ouellet Côté s’adonne quant à lui à un numéro de « selfie sangles » et inculque ensuite un peu d’humour à sa discipline aérienne sur les mots des « Bonbons » de Jacques Brel.



Plongée dans l’obscurité, l’artiste Nicole Heaslewood vient insuffler un peu de mystique à ce tout dans une prestation de hula-hoop en flamme. Le tout se termine sur une fusion des arts du cirque et des arts visuels, alors que Matthew Richardson apporte un surplus de poésie à la roue Cyr, utilisant des volutes de poudres colorées et son appareil pour tracer une peinture au sol.



Si le cru choisi pour ses Coups de cœur ne rend pas compte des tendances les plus avant-gardistes du cirque actuel, le rendez-vous n’en reste pas moins une belle façon de rendre hommage à des artistes de tous les horizons dans une formule avant tout amicale et festive. Une mosaïque qui, pour amorcer la semaine de relâche, aura tout lieu de plaire aux familles et à ceux qui voudraient faire une première incursion dans les arts du cirque.