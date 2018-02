Quatre jours de fête pour la maison Claude-Léveillée

Ce mercredi sera inaugurée la maison de la culture Claude-Léveillée. La petite nouvelle du réseau montréalais, qui aura ses racines dans Villeray, a prévu quatre jours de célébrations pour marquer le coup. Du 22 au 25 février, de nombreuses performances et animations artistiques auront lieu, notamment un hommage à Claude Léveillée, livrées sous la forme d’un spectacle piano-voix conçu sur mesure pour célébrer la mémoire de ce monument incontestable de la chanson québécoise. Catherine Major assurera la direction artistique de cet hommage qui comptera aussi sur les voix et les énergies de Daniel Lavoie, Pierre Flynn, Ingrid St-Pierre et Moran. La nouvelle maison de la culture Claude-Léveillée rassemblera sous un même toit, au rez-de-chaussée du 911, rue Jean-Talon Est, une salle de spectacle de qualité professionnelle de 260 places, une spacieuse salle d’exposition, une salle de médiation culturelle et un grand foyer pour l’accueil des citoyens.