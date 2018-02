La Manif d’art aura les couleurs de Jonathan Watkins

Si petits entre les étoiles, si grands contre le ciel, tel sera le thème de la 9e Manif d’art – La biennale de Québec qui aura pour commissaire le Britannique Jonathan Watkins, directeur de l’Ikon Gallery en Angleterre. « Québec est une ville remarquable, au caractère intensément artistique, débordant d’une énergie créative et d’une attitude positive. Autant que possible, j’ai l’intention de m’en imprégner pleinement, d’organiser une biennale très internationale en restant conscient de l’endroit où nous sommes », a commenté Jonathan Watkins, lundi à l’annonce de sa nomination par voie de communiqué. Inspirée des mots de Leonard Cohen, la thématique sera développée en complicité avec Claude Bélanger, directeur général et artistique de Manif d’art, Bernard Lamarche, conservateur de l’art actuel au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et Michelle Drapeau, commissaire adjointe de la biennale. Réalisé en collaboration avec le MNBAQ, l’événement bisannuel prendra le territoire de la Capitale-Nationale d’assaut du 14 février au 21 avril 2019.