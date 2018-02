Les flâneurs

Êtes-vous « vintage à l’os » ?

Selon les deux joueurs d’expérience du rap québécois Seba (ancien Gatineau et Cargo Culte) et Horg, « si tu faisais du bike avec une carte de base dans ta roue », t’es vintage à l’os. Vintage à l’os, c’est là le nom d’une des chansons de leur disque Grosso-Modo, paru vendredi. Le vidéoclip de cette chanson a été repris et trafiqué par Karlof Galvosky, musicien et employé de l’étiquette de Seba et Horg. Le résultat est rempli d’images rétro illustrant les multiples détails qui ont forgé la jeunesse des vieux trentenaires et des quarantenaires. Déjà, le clip cumule plus de 1,2 million de vues sur Facebook. Qui ici dit encore Berri-de-Montigny ?