Les Juno ferment leur scène au groupe rock Hedley

Le groupe rock canadien Hedley ne montera pas sur scène au gala des prix Juno. Les organisateurs ont annulé la prestation à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle. Dans un communiqué, la formation qualifie les récentes allégations d’inconduite sexuelle visant ses membres de « non fondées » tout en reconnaissant que, « dans le passé », ils ont adopté « un style de vie incorporant certains clichés du rock’n’roll ». Le groupe formé du leader Jacob Hoggard et des musiciens Dave Rosin, Tommy Mac et Jay Benison est en lice dans trois catégories au prochain gala des prix Juno, dont choix du public.