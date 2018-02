Un «Dix pour cent» québécois

Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault prendront les rênes d’une version québécoise de la populaire série française Dix pour cent qui sera bientôt remixée et repensée pour TVA. L’originale, repiquée ici par Artv sous le titre Appelez mon agent, raconte les coulisses d’une agence artistique au fil de six épisodes donnant chacun la vedette à une star du cinéma qui y tient son propre rôle. Le pendant québécois de Dix pour cent (dont le titre est encore à trouver) sera signé par Catherine Léger, qui poussera la formule plus loin encore en la déployant sur 24 épisodes d’une heure. On y suivra les aventures de quatre agents et de leurs poulains.