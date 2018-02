Changement de garde à la SARTEC

La directrice générale de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) change de visage. Le conseil d’administration a annoncé lundi la nomination de Stéphanie Hénault comme directrice générale, en lieu et place d’Yves Légaré, qui, après 29 ans au service de la société, prendra sa retraite le 30 mars. Diplômée en études cinématographiques et en droit de l’Université de Montréal et membre du Barreau du Québec, Stéphanie Hénault a touché tant à la création (comme scénariste, réalisatrice et productrice notamment) qu’à la gestion culturelle et la planification (entre autres pour l’UDA et l’ADISQ) dans un esprit de concertation et de valorisation. Elle s’engage à poursuivre dans cette voie à la SARTEC. « Les efforts concertés du milieu culturel sont essentiels pour permettre aux oeuvres d’ici d’être valorisées, à leurs créateurs d’être justement rémunérés et, ultimement, à notre société de s’identifier à des valeurs communes », a-t-elle précisé par voie de communiqué.