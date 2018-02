Les flâneurs

Un horrible plaisir coupable

C’est plus fort que tout : je ne peux résister à l’envie de regarder sur Netflix le nouvel épisode de la série Riverdale, très librement inspirée des bandes dessinées Archie. La réalisation est tape-à-l’oeil, la direction artistique, d’un mauvais goût clinquant et les acteurs rivalisent de médiocrité. Et que dire des ridicules enquêtes criminelles que mènent Archie, Veronica, Betty et Jughead dans ce Riverdale glauque peuplé de motards et de mafieux ? Chaque fois que je crois qu’on a atteint un sommet du ridicule arrive un rebondissement encore plus risible, d’où ma fascination morbide. Vivement que je rattrape Babylon Berlin pour oublier ça !