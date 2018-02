Arcade Fire et Charlotte Cardin parmi les finalistes aux prix Juno 2018

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Toronto — Arcade Fire est en lice dans les catégories du meilleur groupe, de la meilleure chanson, du meilleur album et du meilleur album alternatif au gala des prix Juno à Vancouver, diffusé le 25 mars à CBC. La catégorie de l’album francophone de l’année comprend L’étoile thoracique de Klô Pelgag, La science du coeur de Pierre Lapointe, Almanach de Patrice Michaud, Nos eldorados d’Alex Nevsky et Paloma de Daniel Bélanger. La Québécoise Charlotte Cardin est nommée dans deux catégories : révélation de l’année et auteur-compositeur de l’année.