Les défis de Netflix pourraient aider les petites productions

Netflix a le vent en poupe avec un chiffre d’affaires qui fait deux fois la taille de son plus proche concurrent, HBO. Or, la firme d’écoute en continu, qui est passée d’un service d’acquisition et de distribution de contenu à un service de production et de distribution, a enregistré une augmentation de 91 % de sa dette à long terme en un an, relève une étude publiée lundi par le cabinet de conseil FG8 et l’Association des producteurs d’expériences numériques Xn Québec. Celle-ci prévoit de nouvelles turbulences pour le géant alors que Disney et Amazon se préparent à investir le marché. Ce contexte, écrivent-ils, pourrait favoriser les petites maisons de production et les créateurs de contenu « face aux grands acteurs qui dominent l’écosystème de production mondiale », citant aussi bien les séries originales étrangères coproduites avec des radiodiffuseurs nationaux comme les séries anglophones à faible coût telles que The OA.