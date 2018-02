Les flâneurs

L’envol inspiré de Pierre Morency

Après presque dix ans de silence, voici que le poète Pierre Morency, auteur de l’inoubliable Lumière des oiseaux, publie chez Boréal Grand fanal, un nouveau recueil de méditations et d’observations, poèmes et proses. Retrouver ses envols, sa finesse et la beauté de sa plume procure un nouvel enchantement. Ainsi dit-il du mot : « Le mot où se retrouvent le fil du fleuve et le chant de la rivière, le mot qui est seul à fondre le cri et le soupir, la question et l’aveu, le ventre et la tête. »