Combien vous coûte réellement votre voiture ?

Le simple plaisir de conduire une voiture que l’on aime, ça n’a pas de prix ! Toutefois, savez-vous combien vous déboursez pour votre auto ? Et comment faire le calcul des dépenses annuelles qui y sont rattachées ? Voici des conseils pour mieux évaluer les coûts liés à la possession et à l’utilisation d’une voiture.− C’est la première source de dépenses et vous ne pouvez pas l’éviter. Quand vous faites le plein, notez le kilométrage que vous parcourez avec ce plein afin de calculer les frais par kilomètre parcouru.− L’entretien est un élément important dans la durée de vie et la dépréciation de votre auto. C’est pourquoi il est impératif de ne jamais négliger les réparations et l’entretien. Plus vous allez attendre, plus la facture sera importante. Pour calculer le coût d’entretien de votre automobile, la méthode la plus simple consiste à noter les dépenses faites (une boîte à chaussures dans laquelle vous prendrez soin de mettre toutes les factures) par rapport à la distance annuelle que vous avez parcourue.− Les pneus demeurent un facteur clé de la voiture. L’ usure des pneus a des causes multiples : le style conduite, la pression des pneus, les virages trop serrés, l’accélération brusque, les arrêts fréquents. Une fois de plus, la règle de calcul est la même.− Le prix de votre assurance automobile varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment votre âge, l’endroit où vous vivez, l’utilisation du véhicule, le kilométrage, votre dossier de conduite, etc. Informez-vous auprès de votre assureur.− Il s’agit de frais fixes annuels que vous pourrez inclure dans votre rapport de coûts.− Les taxes sont des frais liés à l’acquisition de la voiture. S’il s’agit d’une voiture en location, ces frais sont facturés tous les mois.− La dépréciation est une perte de valeur d’un bien due à son ancienneté, son kilométrage, son usure, etc. Plus vous avez utilisé votre véhicule sans l’entretenir adéquatement, plus cette différence sera importanteEn conclusion, plusieurs éléments doivent être pris en compte dans ce calcul, question de ne pas sous-estimer les dépenses en cause. Nous vous invitons à créer votre propre système de calcul personnalisé. Une auto représente des dépenses considérables dans un budget, d’où l’importance de bien les évaluer. Cet exercice permet également de faire le bon choix entre la location, l’achat d’une voiture neuve et l’achat d’une voiture d’occasion.