Le déménagement et l’assurance habitation

Vous avez signé les papiers pour votre nouvel appartement ou maison, et vous voilà en train de planifier le grand déménagement. Mais avez-vous pensé à votre assurance habitation ? Voici quelques conseils.C’est une bonne occasion pour faire un inventaire. Vous pourrez ainsi lister tous vos biens en rassemblant des reçus, des photos, des vidéos, etc. Commencez par évaluer les biens ayant le plus de valeur, comme le téléviseur, les électroménagers, les objets d’art, etc. Ensuite, poursuivez avec les objets de moindre valeur, par exemple, vos vêtements, vos petits appareils électriques, etc.Vérifiez que tous vos biens sont couverts lors du déménagement. En effet, comme vous changez d’adresse, votre contrat d’assurance peut être révisé et des garanties supplémentaires peuvent vous être offertes. Si un dommage est causé à vos biens, par exemple votre téléviseur est volé dans votre véhicule, vous pouvez faire une réclamation auprès de votre assureur.Maintenant, avez-vous une piscine ou un spa ? Sachez que ces biens ne sont pas automatiquement compris dans l’assurance habitation. Lorsque l’on déménage, c’est le moment de vérifier si l’on a besoin de protections additionnelles.Si vous louez un camion, vous pouvez ajouter un avenant à votre contrat d’assurance automobile, afin d’être protégé contre tous dommages causés au véhicule loué. Questionnez votre assureur sur l’avenant 27, couvrant les dommages causés aux véhicules ne vous appartenant pas. Vous pouvez aussi comparer la protection disponible par votre locateur avec celle de votre assureur, laquelle pourrait être plus économique.En résumé, même si les déménagements demandent beaucoup de temps et d’énergie, n’oubliez pas de communiquer avec votre assureur au sujet de vos contrats. Demandez une soumission d’assurance habitation chez Promutuel Assurance.