Comment choisir ses protections d’assurance auto

Avenant 20 – location d'un véhicule à court terme. À la suite d'un sinistre, cet avenant couvre les frais de location d'une voiture dans le cas où la vôtre est en réparation ou sera remplacée. La location est souvent pour une période déterminée.



À la suite d’un sinistre, cet avenant couvre les frais de location d’une voiture dans le cas où la vôtre est en réparation ou sera remplacée. La location est souvent pour une période déterminée. Avenant 27 – dommages aux véhicules n’appartenant pas à l’assuré. Cet avenant couvre les dommages causés à un véhicule loué ou emprunté. Dans certains cas, les entreprises de location d’automobiles vous offriront aussi une assurance. Plusieurs cartes de crédit comprennent également cette protection. Bref, selon vos besoins, vous pouvez l’inclure dans votre contrat d’assurance.

Votre contrat d’assurance automobile comprend deux volets : la responsabilité civile, qui est obligatoire, et les protections supplémentaires. Ces dernières sont optionnelles et peuvent prendre différentes formes. Vous pouvez également les choisir séparément.Quelles sont-elles? Voici les principales protections que vous pouvez obtenir.Cette protection couvre les dommages causés à l’automobile ainsi qu’aux équipements et accessoires, à la suite d'une collision ou d’un capotage, si vous êtes responsable de l’accident. Elle est souvent recommandée dans le cas d’un véhicule en location. En effet, le bien ne vous appartient pas, à moins d’en faire l’achat au terme de votre contrat de financement. Si vous occasionnez des dommages au véhicule, vous serez alors couvert.Cette protection couvre d’autres types de risques contre lesquels vous pouvez vous protéger : le vol, le bris de vitre et les dommages causés par le feu, le vandalisme ou les intempéries (ex. : le vent ou la grêle).Cette protection comprend à la fois les risques de collision ou de renversement et les risques qui ne sont pas une collision ni un renversement. Ainsi, vous avez une couverture des plus complètes. Elle est souvent recommandée aux propriétaires d’une automobile neuve ou encore d’une voiture usagée relativement en bon état. Pour évaluer la pertinence de cette protection dans le cas d’une voiture usagée, prenez en compte le montant que vous avez déboursé et le kilométrage. Demandez-vous aussi, entre autres, combien de temps vous voulez la conserver. .Il s’agit d’une protection limitée. Elle couvre certains risques bien précis, dont le feu et le vol.Les avenants sont des modifications que vous pouvez apporter à votre contrat d’assurance. Chacun de ceux-ci comporte une tarification supplémentaire. Vous pouvez évaluer ces options avec votre assureur. Voici les plus populaires :Nous espérons que cet article vous a davantage éclairé sur les protections d’assurance auto que vous pouvez choisir, selon vos habitudes de vie et votre situation financière.Faites une soumission d’assurance auto en ligne ou discutez avec un agent de Promutuel Assurance!