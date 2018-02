Pour la suite du documentaire

Fleuron culturel québécois depuis des décennies, l’industrie documentaire vit une période de mutation sans précédent et craint pour son avenir. C’est dans ce contexte critique que se tient ce vendredi à la Cinémathèque le forum annuel de l’Observatoire du documentaire. On y fera le point sur des enjeux brûlants tels que le sous-financement qui découle de la migration du public des plateformes traditionnelles vers les nouvelles plateformes numériques. Le cas Netflix sera évidemment abordé, comme le confirme Benjamin Hogue, directeur de l’Observatoire du documentaire.

Fondé au début des années 2000 afin de faire connaître et de promouvoir le documentaire, l’Observatoire est un organisme à but non lucratif. Il s’agit d’un espace de concertation qui fait désormais partie de la Coalition pour la culture et les médias, laquelle compte quelque 40 organismes. S’ajoutera lors du forum la coalition La culture, le coeur du Québec.

Pour bien saisir la prémisse de la réflexion, il faut savoir que l’industrie cinématographique, qui inclut le documentaire, dépend largement du Fonds des médias du Canada (FMC). Les principaux joueurs de l’industrie télévisuelle réinjectent une partie de leurs revenus dans ce fonds, qui, en retour, aide au financement de fictions et de documentaires.

« Ce à quoi on assiste, c’est une migration massive du public vers les plateformes numériques, vers Internet. En conséquence, les grands contributeurs au Fonds des médias du Canada, comme les câblodistributeurs, perçoivent moins de revenus. Et eux, ayant moins de revenus, ils en versent moins dans le FMC. On est pris dans cette structure-là », résume Benjamin Hogue, lui-même un documentariste émérite (BGL de fantaisie) doublé d’un producteur (Godin, 2011).

Réformer le système

Évoquant les dernières données du FMC pour la période 2012-2016, Benjamin Hogue note une baisse de 20 à 25 % dans le budget moyen.



Le FMC [Fonds des médias du Canada] a perdu 21,5 millions de dollars dans la dernière année. C’est énorme. Le documentaire, comme les autres formes d’expression touchées par la révolution numérique, en subit les contrecoups.

Or, l’automne dernier, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a annoncé que le gouvernement compenserait ce manque à gagner. Mais selon Benjamin Hogue, cela équivaut à appliquer un diachylon sur une hémorragie. Il rappelle en outre qu’on ignore le montant exact de cette compensation momentanée, ainsi que l’année de référence qui sera utilisée pour le déterminer.

« Tout ça, c’est flou et c’est du court terme. On est rendu à l’étape où il faut réformer le système en place, le restructurer, parce qu’il ne correspond plus du tout à la réalité. Il faut faire en sorte que les nouvelles plateformes soient encadrées et participent au FMC — on parle de Facebook, Netflix, etc. Que tous les joueurs contribuent au système ; que tous soient sur un pied d’égalité, de telle sorte qu’on puisse continuer d’offrir une production canadienne et québécoise de qualité ; qu’elle soit financée et présentée et accessible. »

« Le documentaire, c’est hyper important dans une société ; c’est un facteur d’identité, de citoyenneté », plaide Benjamin Hogue. Ce dernier poursuit en parlant de sa déception quant à ce qu’il qualifie d’approche « à la pièce » de la ministre Joly dans son entente avec le géant Netflix.

Modèles européens

Si ses convictions et sa passion pour le documentaire ne sont en rien ébranlées, Benjamin Hogue ne cache en revanche pas une certaine lassitude. « Depuis deux ans qu’on répète ces informations, et jamais on n’a senti du côté de la ministre du Patrimoine la velléité de regarder du côté des grands chefs de file mondiaux en la matière, comme en Europe, où on impose à Netflix des quotas de productions européennes. En France, plus particulièrement, les fournisseurs d’accès Internet doivent verser 2,5 % de leurs revenus pour des productions françaises. Encore en France, Google est taxé sur la publicité… »

« Ces modèles sont là, ils existent, ils fonctionnent », réitère le directeur de l’Observatoire du documentaire en soulignant que des 35 pays membres de l’OCDE, seuls le Canada, le Mexique et la Turquie ne taxent pas Netflix.

« On est vraiment des cancres sur ce front. Selon la fiscaliste Marwah Rizqy, juste en taxes de vente à la consommation au Canada, on pourrait obtenir 100 millions de dollars par année de Netflix. Avec Google et Facebook, on perd 700 millions de dollars… A-t-on les moyens de s’en passer ? »

Contrainte de performance

Autre enjeu au programme du forum, celui des télévisions publiques, qui financent aussi le documentaire, en plus de le diffuser. « Les enveloppes de rendement du FMC sont attribuées, entre autres critères, en fonction des cotes d’écoute. Meilleures sont les cotes d’écoute, plus grosse est l’enveloppe — je simplifie, mais grosso modo c’est ça. Sous pression, les télévisions publiques, avec qui on collabore et qu’on ne critique pas, sont coincées dans une logique de performance. Nous, on plaide pour qu’elles soient libérées de cette contrainte de performance afin qu’elles puissent davantage se consacrer à leur mandat sans avoir à se soucier de faire de la cote d’écoute. »

Pensif, Benjamin Hogue se demande si, dans ce contexte de priorisation de la cote d’écoute, on pourrait tourner une oeuvre comme Pour la suite du monde, de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière. « Poser la question… »

À noter que le forum est ouvert à tous. Benjamin Hogue en assurera l’animation avec le documentariste Hugo Latulippe (Alphée des étoiles), président de l’Observatoire du documentaire.