Le compositeur et musicien Jóhann Jóhannsson est décédé

Le musicien et compositeur islandais Jóhann Jóhannsson est décédé à l’âge de 48 ans. Il a notamment signé la musique originale de plusieurs films de Denis Villeneuve, dont Sicario, Prisoners ou encore Arrival. Il est aussi le compositeur de la musique originale de Theory of Everything, nommée aux Oscars.



Il a été retrouvé sans vie dans son appartement à Berlin, vendredi.



« C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès de notre cher ami Jóhann. Nous avons perdu l’une des personnes les plus talentueuses et brillantes avec laquelle nous avons eu le privilège de travailler. Que sa musique continue de nous inspirer », a écrit Redbird Music Management sur la page Facebook de l’artiste.







La cause de son décès reste pour le moment inconnue mais les autorités de Berlin comptent enquêter et une autopsie sera effectuée.



D'autres détails suivront.