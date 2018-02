Dans son dernier film, Catherine Martin apparaît tout aussi fidèle à ses amis qu’à sa démarche exigeante, ascétique, peu importe qu’elle aborde la fiction ou le documentaire. À ces gens qui illuminent son existence, elle pose sur eux un regard bienveillant, totalement dépourvu d’artifices, et même de références biographiques, ce qui nous aurait permis de mieux saisir la portée de leurs liens, une absence volontaire parfois frustrante. À tour de rôle, François, Marie, Hugo et les autres se présentent avec humilité devant sa caméra, observés dans leur quotidien pétri de quête artistique, de recherche scientifique ou de reconquête de soi-même après de graves problèmes de santé. Cette émouvante succession de tableaux, et la caméra fixe est là pour nous le rappeler, laisse voir et entendre des êtres d’une grande intériorité, sans doute heureux de ne pas tout révéler…



Notre critique complète



Horaire en salles

Certains de mes amis ★★★ Documentaire de Catherine Martin. Québec, 2017, 115 min.