Le 21 août 2015, Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, trois amis d’enfance californiens, maîtrisent un terroriste (Ray Corasani) à bord d’un train les menant d’Amsterdam à Paris. En plus d’avoir eu la fausse bonne idée de confier les rôles principaux aux véritables héros, le vénérable Clint Eastwood s’attarde à raconter l’enfance et le périple européen du trio, lesquels se révèlent d’aucun intérêt. Parmi les rares qualités de ce ratage en règle, la courte durée du film et la reconstitution efficace de l’attaque terroriste avortée.



Le 15:17 pour Paris (V.F. de The 15:17 to Paris) ★ Drame de Clint Eastwood. Avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fishcher, Judy Greer et Ray Corasani. États-Unis, 2018, 94 minutes.