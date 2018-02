Les premières images attendues du film sur Han Solo sont enfin dévoilées

New York — Les premières images du film dérivé de Star Wars portant sur le personnage de Han Solo ont finalement été dévoilées lors d’une publicité de 45 secondes au Super Bowl, suivie lundi d’une bande-annonce de 90 secondes. La bande-annonce de Solo : A Star Wars Story (« Solo : une histoire de Star Wars ») a été dévoilée lundi à l’émission Good Morning America. On y voit l’acteur Alden Ehrenreich dans la peau du jeune Han Solo, un fougueux pilote qui quitte l’école de pilotage et qui rejoint un groupe de rebelles mené par Tobias Beckett (Woody Harrelson). Les deux clips ont été dévoilés plutôt tardivement pour une mégaproduction estivale attendue en salle le 25 mai. Le tournage de Solo a toutefois connu bon nombre d’ennuis, dont le retrait des réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller après six mois de travail. Les deux réalisateurs ont été remplacés par Ron Howard en juillet et le tournage s’est terminé en octobre.