Katja a tout perdu. Son enfant, son mari : emportés dans l’explosion d’une bombe artisanale. Écrit et réalisé par Fatih Akin, Hors de nulle part (présenté dans le circuit festivalier sous le titre In the Fade) est raconté du point de vue de Katja, qui, entre drame et suspense, offre son meilleur rôle en carrière à l’actrice Diane Kruger, lauréate du Prix d’interprétation féminine à Cannes pour sa composition à vif. Construit en trois actes distincts, le film est mis en scène avec la précision et l’intelligence qu’on attend du cinéaste, avec notamment une superbe utilisation de la profondeur de champ et de la focalisation.



Hors de nulle part (V.O., s.-t.f. et s.-t.a. de In the Fade) ★★★ 1/2 Drame de Fatih Akin. Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Ulrich Tukur, Samia Chancrin. Allemagne-France, 2017, 106 minutes.