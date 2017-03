Les photos de la semaine du 25 février 2017

Le camp de François Fillon s’effrite, l’enquête sur les ingérences russes continue de faire des vagues, Sainte-Marie–Saint-Jacques est sauvée et P.K. Subban salue ses partisans : retour en images sur l’actualité de la semaine.

1.| Le candidat de droite à la présidentielle française, François Fillon, est sur les charbons ardents. Sa prochaine inculpation dans une affaire de présumés emplois fictifs a été annoncée mercredi, mais il a assuré qu’il resterait candidat « jusqu’au bout ». Une perquisition à son domicile a suivi et, depuis, les défections n'ont cessé de se multiplier au sein de son camp. ( Lisez notre article ) Christophe Archambault Agence France-Presse2.| Seuls les oiseaux pouvaient parcourir le fleuve Bosphore mardi, alors que le trafic maritime était paralysé par un épais brouillard. Bulent Kilic Agence France-Presse3.| Une danseuse de samba du Carnaval de Rio. Cette année, la grande fête annuelle a été ternie par une série d'accidents ayant fait plusieurs blessés. Yasuyoshi Chiba Agence France-Presse4.| Trois pavillons de l’Université Concordia ont été évacués, mercredi, à la suite d'une alerte à la bombe. Le Montréalais de 47 ans que l'on soupçonne d'être l'auteur d'un courriel de menaces ciblant des étudiants musulmans a été arrêté. ( Lisez notre article ) Jacques Nadeau Le Devoir5.| P.K. Subban est de retour à Montréal… dans l'uniforme des Predators de Nashville. Alors qu'il affrontait pour la première fois le Canadien avec sa nouvelle équipe, Subban a eu droit à une chaleureuse ovation. L'ancien joueur du CH avait été décoré la veille par le gouverneur général du Canada pour son implication auprès de l’Hôpital de Montréal pour enfants. ( Lisez notre article ) Paul Chiasson La Presse canadienne6.| Balade à bicyclette au coucher de soleil, dans le parc Garry Point, à Richmond, en Colombie-Britannique. Darryl Dyck La Presse canadienne7.| Manon Massé a manifesté sa joie de voir la Commission de la représentation électorale changer son fusil d’épaule, jeudi, et maintenir intacte la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, qu’elle représente. Jacques Nadeau Le Devoir8.| Une éclipse solaire a balayé l'hémisphère Sud dimanche dernier. Andre Penner Associated Press9.| Le mystérieux artiste de rue britannique Banksy a révélé vendredi à Bethléem sa nouvelle création, un hôtel jouxtant le mur de sécurité construit par Israël. ( Lisez notre article ) Thomas Coex Agence France-Presse10.| Au tour du ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, d'être empêtré dans « l'affaire russe ». Après avoir tenté d’apaiser la tempête concernant les contacts supposés entre proches de Donald Trump et du Kremlin durant la campagne électorale de 2016, Jeff Sessions a fini par annoncer qu’il se récusait dans toute enquête sur la question. ( Lisez notre article ) Susan Walsh Associated Press11.| Des oiseaux survolent la ville syrienne de Saqba, contrôlée par les rebelles, alors que le soleil se couche. Amer Almohibany Agence France-PressePour consulter ce reportage en grand format, cliquez ici.