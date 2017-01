La cérémonie d’intronisation de Donald Trump en images

Ce vendredi 20 janvier 2017, l’homme d’affaires new-yorkais Donald Trump est devenu le 45président des États-Unis. Revivez cette journée historique en quelques images.1. Le soleil se lève sur le Capitole, en plein cœur de Washington, D.C., quelques heures avant que Donald Trump prête serment et devienne le 45président des États-Unis. Andrew Gombert Agence France-Presse2. La journée a aussi commencé très tôt pour les nombreux manifestants réunis pour l'occasion. Zach Gibson Agence France-Presse3. Le président désigné Donald Trump est accueilli à la Maison-Blanche, sa future résidence, par le président sortant Barack Obama et sa femme, Michelle Obama. Jim Watson Agence France-Presse4. Le président désigné Donald Trump prend place devant le Capitole. Brendan Smialowski Agence France-Presse5. Mandel Ngan Agence France-Presse6. En prêtant serment, Donald Trump est officiellement devenu le 45président des États-Unis. Mandel Ngan Agence France-Presse7. La première dame, Melania Trump, le président Donald Trump, le vice-président Mike Pence et sa femme Karen saluent le départ de Barack Obama à bord de l'hélicoptère présidentiel. L'ancien président et les membres de sa famille ont pris la direction de la Californie pour des vacances bien méritées. Rob Carr Agence France-Presse8. L'intronisation de Donald Trump n'a pas fait que des heureux, comme en témoigne cette photo où des agents antiémeute montent la garde aux environs d'une limousine incendiée par des manifestants. Zach Gibson Agence France-Presse9. Le président Donald Trump et la première dame Melania Trump marchent sur Pennsylvania Avenue à l'occasion de la traditionnelle parade suivant les cérémonies d'intronisation. Evan Vucci Agence France-PressePour consulter ce reportage en grand format, cliquez ici