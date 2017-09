Quoi retenir de la fin de semaine?

1

L’ouragan «Irma» a frappé de plein fouet Cuba et la Floride

L’ouragan «Irma» a touché en fin de semaine Cuba et la Floride, pilonnée par des vents allant jusqu’à 215 km/h. Il menace l’État du sud des États-Unis de brutales montées des eaux, qui pourraient dépasser les quatre mètres. Après son passage, «Irma» a fait 27 victimes dans les Caraïbes, et trois en Floride, tuées dans des accidents de voiture provoqués par les vents violents et les pluies intenses. Rétrogradé en catégorie 2 dimanche après-midi, il poursuivait sa route vers la côte ouest de la Floride.